Асланбек Бадаев о следующем бое Резникова: «Условно Пиртеа, но Артему нужна определенная пауза»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями о дальнейшей карьере Артема Резникова в лиге:

«Думаю, условно Аурел Пиртеа был бы нормальным соперником для Артема. Думаю, надо немного с вершины спуститься и подраться с теми, с кем можно конкурировать на данном этапе. Опять же, я не говорю, что Артем не может конкурировать с теми, кому проиграл, но после двух поражений очевидно, что психологическое состояние не самое лучшее. Поэтому нужно немного снизить качество оппозиции и дать ему подраться с кем-то за пределами топ-10, и тогда мы посмотрим. Есть и такой вариант — подняться на категорию выше. Но Артем — парень небольшой в плане габаритов. Он сильный физически, но довольно компактный. Я не знаю, как он будет себя чувствовать в 77 кг. Он будет более сильный, он не будет изнурять себя весогонкой. Но мы должны учитывать уровень усилий, который ему придется прилагать. И соперники будут крупнее и будут бить тяжелее, и переводить ему будет сложнее. Артему нужно думать, но очевидно, что сейчас ему нужна определенная пауза»

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