Асу Алмабаев об отказе от боя с ним Эллиота: «Я его понимаю, зачем ему рисковать»

Казахстанский боец Асу Алмабаев рассказал о том, что от боя с ним отказался топовый файтер его веса Тим Эллиот:

«Тим Эллиот отказался от боя со мной, и я его понимаю. Он в ТОП-10, я только дебютантом был, зачем ему рисковать с новичком? Они бойцы такого уровня, что могут выбирать соперника, а мы же деремся с теми, кого дают»

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