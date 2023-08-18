Шавкат Рахмонов о победе Асу Алмабаева: «Он сделал то, что он умеет»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился впечатлением от дебюта Асу Алмабаева в UFC:

«Асу отлично выступил, показал свой уровень. Думаю, что он готов к топ-10, топ-15. В бою Асу делал то, что он умеет, ничего нового не стал придумывать – перевод в партер и там или добивание или удушение»

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