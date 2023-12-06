Алмабаев о бое Рахмонов – Томпсон: «Стивен – один из самых узнаваемых спортсменов»

Боец UFC Асу Алмабаев (18-2) прокомментировал предстоящий бой Шавката Рахмонова со Стивеном Томпсоном.

- На следующей неделе Шавкат Рахмонов (17-0) проведет бой со Стивеном Томпсоном (17-6-1). Многие считают, что сопернику уже 40 лет и он не в состоянии дать бой Номаду, поэтому от этого идет недооценка. Что скажешь об этом?

– Кого дает UFC – с тем Шавкат и дерется. Так работает со всеми бойцами UFC. Нельзя просто так взять и отказаться от боя с определенным соперником. У него тоже есть имя, в прошлом дрался и побеждал Джеффа Нила (бывшего соперника Рахмонова – Прим. автора). Один из самых узнаваемых спортсменов. Поэтому Шавкат не мог не согласиться на этот бой. Тем более многие отказываются от поединка с Рахмоновым, и выбора не было.

- Не звал ли тебя Шавкат на свой бой в качестве углового?

– Я сам уже начал подготовку к своему следующему поединка. Недавно вернулся со сборов, и еще нужно было залечить все свои травмы. Поэтому, взвесив все с профессиональной точки зрения, мы приняли такое решение (не ехать на бой Рахмонова), – отметил Рахмонов.

Бой Рахмонова и Томпсона состоится 16 декабря на UFC 296 в Лас-Вегасе, США.

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