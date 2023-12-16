Тренер Асу Алмабаева о бое с Сиджеем Вергарой: «Он стилистически удобен для Асу»

Тренер Асу Алмабаева Азиз Разыев оценил соперника по второму бою в UFC Сиджея Вергару:

«Я посмотрел один бой Вергары, пока сильно не разбирали, так как сейчас Шавкат дерется, наши ребята в NAIZA. Если давать какую-то поверхностную аналитику, то для Асу он стилистически удобен, больше работает в стойке, практически не борется, пропускает проходы. Асу провел работу в Осетии, сейчас домашнюю работу сделаем и месяца за полтора он полетит в Америку. Для Асу не важно какая оппозиция, ему нужно сейчас биться и как можно чаще. Он не гоняет много веса, всегда в хорошей форме, а оппозиция потихоньку вырастет»

Бой Алмабаев – Вергарас состоится в марте.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером