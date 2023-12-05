Куат Хамитов о критике Жумагулова: «Парень сделал себя сам, своими силами»

Боец MMA из Казахстана Куат Хамитов прокомментировал заявление Жалгаса Жумагулова о хейтерах. Экс-боец UFC ранее назвал своих критиков диванными экспертами.

Хамитов поддержал Жумагулова комментарием в социальных сетях.

«Это вам не отмывание народных денег, парень сделал себя сам, своими силами! Поэтому глупо критиковать такого человека!» – написал Хамитов.

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