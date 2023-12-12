Куат Хамитов: «За 10 лет не встретил ни одного футболиста, который бы вышел и рассказал правду о казахстанском футболе»

Боец MMA Куат Хамитов, известный своей критикой футбола, рассказал, почему считает, что в казахстанском футболе нет мужиков.

«У меня есть друзья в футболе. Я спрашиваю у них: «Почему у вас такие высокие зарплаты? Почему не строят футбольные академии?» Они признают: «Да, Куат, ты прав. Если это сделать, то у нас футбол будет развиваться, через 10-15 лет все будет хорошо. Но мы ничего не можем с этим поделать».

Они работают 50 на 50 с правительством. Им выделяют столько-то денег, и они делятся с начальством, с Федерацией. Я говорю: «Почему вы не выходите и не говорите, что у вас там махинации?» А они говорят: «Мы не можем». Поэтому в своем обращении ранее я сказал, что там нет мужиков. За все десять лет, что я выступаю против футболистов, я не встретил ни одного мужика, который вышел бы и всю правду сказал», – отметил Хамитов.

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