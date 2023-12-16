Шавкат Рахмонов о бое Чимаев – Усман: «Хамзат устал»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился впечатлениями от боя Хамзата Чимаева и Камару Усмана:

«Обычный бой, ничего такого нет. Хамзат устал, как я понял, и все. А Усман же вышел на этот бой, когда у него подготовка была две или три недели»

Чимаев выиграл этот бой решением судей.

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