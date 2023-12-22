Мурад Абдрахманов о победах над Рузибоевым и Анкалаевым: «У каждого свой путь»

Казахстанский боец Мурад Абдрахманов перед боем в лиге OCTAGON вспомнил о победах по любителях над бойцами UFC Нурсултаном Рузибоевым и Магомедом Анкалаевым:

«У каждого свой путь, я рад за этих пацанов. Но у меня другой путь. Как бы то не было, я дрался с ними, приятно, что выигрывал, значит у меня есть потенциал. Дальше видно будет»

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

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