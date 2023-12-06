Аян Турсын – лучший спортсмен ноября по версии JAY Sport

Представительница ММА, не проигрывающая на профессиональном уровне, в ноябре завоевала титул чемпионки лиги Octagon, победив россиянку Марину Шутову.

В голосовании Турсын обошла нападающего «Тобола» и сборной Казахстана Ислама Чеснокова, форварда «Металлурга» Никиту Михайлиса, тенниситску Юлию Путинцеву и защитника баскетбольной «Астаны» Карвела Андерсона.

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