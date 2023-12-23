Сундет Айткул - чемпион лиги OCTAGON

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

На турнире по смешанным единоборствам Octagon 53 в Алматы состоялся главный бой вечера, в котором за титул чемпиона лиги в легчайшем весе сразились казахстанский файтер Сундет Айткул (6-1) и бразилец Клаудечи Брито (9-2).

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился в третьем раунде победой техническим нокаутом в исполнении казахстанца.

Таким образом, Сундет Айткул одержал седьмую победу в профессиональной карьере и стал новым чемпионом лиги Octagon в легчайшем весе.

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