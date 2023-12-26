Шавкат Рахмонов о бое Резников – Багов: «Артем пусть поправляется и пускай вернется сильнее»
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал итог поединка своего соотечественника Артема Резникова с россиянином Али Баговым в рамках Гран-при АСА в легком весе.
— Бой был очень тяжелый. Али Багов — тоже очень хороший спортсмен. Свое доказал. Они между собой много спорили, много трештока было. Артем пускай поправляется и пускай вернется сильнее. Что сказать? Всем крепкого здоровья желаю, и все, — сказал Рахмонов.
Резников провел поединок против Али Багова 24 декабря в Москве на турнире ACA 168. Этот бой Артем проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.
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