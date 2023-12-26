Шавкат Рахмонов о бое Резников – Багов: «Артем пусть поправляется и пускай вернется сильнее»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал итог поединка своего соотечественника Артема Резникова с россиянином Али Баговым в рамках Гран-при АСА в легком весе.

— Бой был очень тяжелый. Али Багов — тоже очень хороший спортсмен. Свое доказал. Они между собой много спорили, много трештока было. Артем пускай поправляется и пускай вернется сильнее. Что сказать? Всем крепкого здоровья желаю, и все, — сказал Рахмонов.

Резников провел поединок против Али Багова 24 декабря в Москве на турнире ACA 168. Этот бой Артем проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером