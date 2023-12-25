Шавкат Рахмонов о смене весовой категории: «Сейчас моя задача №1 – пояс в 77 кг»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о возможном переходе в средний вес:

«Сейчас моя задача №1 – пояс в 77 кг. Однако в дальнейшем кто знает. Я могу выступать и в другом весе, все будет зависеть от того, как будет меняться мой вес»

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

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