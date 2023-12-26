Шавкат Рахмонов – Хирмагомедову: «АСА – это другая организация, тоже хорошая, но там допинг-проверок нет вообще»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ответил россиянину Гаджимураду Хирамагомедову, который заявил, что в лиге ACA Шавкат не смог бы идти с рекордом 18-0.

«Конечно, Хирамагомедов – хороший спортсмен был и остается. У каждого свой путь. Что сказать, я проигрывал в 2014-2015 годах решениями судей, то были двухраундовые бои, любительские. Тогда он был меня сильнее. Просто по очкам меня выиграл, поборол. Но я тогда молодой был, у меня борьба не такая была. Сейчас пускай хоть кто приедет, без разницы.

Сейчас другое время. Я совсем другой. Я уже за титул должен драться в UFC. Вчера он проиграл, но у него уже пять или шесть поражений. После этого нечего сказать. АСА – это другая организация, тоже хорошая, но там допинг-проверок нет вообще. Это тоже надо учитывать. Как там бойцы выходят, не знаю.

В UFC строго: меня уже где-то 27-28 раз проверили на допинг. Я был всегда чистым спортсменом и им остаюсь. У меня такой характер, я никогда запрещенные вещи не делал.

Это чисто принципиально. Сильному это не нужно, а слабому не поможет «химия». Пускай говорят, что хотят. Если бы он в UFC был, мы могли бы встретиться», – заявил Шавкат.

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