Гаджимурад Хирамагомедов: «Если бы Рахмонов дрался в ACA, у него бы не сохранился нолик в графе поражения»

Гаджимурад Хирамагомедов заявил, что в лиге ACA Шавкат Рахмонов не смог бы идти с рекордом 18-0. Хирамагомедов ранее дважды одержал победу над представителем Казахстана в любительском MMA.

– Его спрашивали об этих боях, он сказал: «Меня забороли просто, а в стойке я был лучше. Посмотрите, где он и где я».

– Второй бой, я кажется, тоже в стойке дрался с ним (улыбается). Я вот здесь, в лиге АСА – если бы он в этой лиге дрался, я не думаю, что у него бы нолик этот сохранился (улыбается). Ему здесь этот нолик сохранить сложно было бы, сто процентов, здесь тоже состав хороший.

Там в 77 кг Устар, Вагаев, я не думаю, что у него был бы ноль. Да, в UFC пиар-машина, и здесь, в России, у Хардкор тоже пиар-машина, там популярнее пацаны, но значит ли это, что Хардкор лучше АСА? Да, пиар-машина лучше там и там, но не смог, не получилось, счастливые, радуйтесь, что вы там, а я здесь (смеется).

Но я хочу, чтобы он Рахмонов стал чемпионом UFC, ему всего самого лучшего, красавчик, двигайся дальше, – сказал

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