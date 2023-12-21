Бен Аскрен о Рахмонове: «Шавкат выступил впечатляюще»

Экс-чемпион лиг ONE FC и Bellator Бен Аскрен, в прошлом также выступавший в UFC, прокомментировал победное выступление казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова в поединке со Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296.

Встреча завершилась победой «Номада» удушающим приемом во втором раунде.

— Шавкат выглядел здорово. Особенно впечатляет, что он сделал это с травмированной лодыжкой. Конечно, здесь есть и доля ответственности Стивена. Ему уже 40 лет, и за последние три года он выиграл всего один поединок. Он говорит, что хочет продолжать драться. Его дело, но мне кажется, ему пора уходить и наслаждаться жизнью. Но Шавкат выступил впечатляюще.

— Ты считаешь, что Шавкат — будущий чемпион дивизиона?

— Я хотел бы увидеть еще один его бой. С кем он дрался перед этим? С Джеффом Нилом. В том поединке я видел немало моментов, когда бой мог склониться в пользу Нила. Джефф Нил — очень сложный «клиент». Я бы хотел увидеть бой Шавката с Колби [Ковингтоном]. Это было бы интересно, Колби — жесткий борец. Или с Гилбертом [Бёрнсом]. Шавкат против Камару Усмана тоже был бы занятным вариантом.

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