Жалгас Жумагулов о возможном переходе Махачева в полусредний вес: «Он спокойно переедет Эдвардса»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов оценил возможность перехода Ислама Махачева в полусредний вес:

«Ислам – лучший боец вне зависимости от весовой категории. Пока он не завершит карьеру, никто его не победит. Даже если он в 77 кг перейдёт, он там спокойно Леона Эдвардса переедет. И в борьбе, и в ударке. Ислам – очень умный и грамотный боец»

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