Белал Мухаммад: «Шавкат Рахмонов – потрясающий боец. Но позвольте сначала нам с Леоном подраться»

Белал Мухаммад в очередной раз заявил, что он должен стать следующим претендентом на чемпионский пояс.

«Я не проигрывал уже пять лет. Никто не должен обогнать меня в титульной гонке. Здесь даже обсуждать нечего. Когда я принимал поединок с Гилбертом Бернсом, мне сказали, что если я выиграю, то получу титульный бой.

Шавкат Рахмонов – потрясающий боец. Но позвольте сначала нам с Леоном подраться, а затем я дам Шавкату его шанс. Я не буду одним из тех чемпионов, которые сидят сложа руки и бросают вызов только Конору Макгрегору. Я хочу драться с лучшими парнями в мире», – сказал Мухаммад.

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