Белал Мухаммад: «Шавкат Рахмонов – потрясающий боец. Но позвольте сначала нам с Леоном подраться»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Белал Мухаммад в очередной раз заявил, что он должен стать следующим претендентом на чемпионский пояс.

«Я не проигрывал уже пять лет. Никто не должен обогнать меня в титульной гонке. Здесь даже обсуждать нечего. Когда я принимал поединок с Гилбертом Бернсом, мне сказали, что если я выиграю, то получу титульный бой.

Шавкат Рахмонов – потрясающий боец. Но позвольте сначала нам с Леоном подраться, а затем я дам Шавкату его шанс. Я не буду одним из тех чемпионов, которые сидят сложа руки и бросают вызов только Конору Макгрегору. Я хочу драться с лучшими парнями в мире», – сказал Мухаммад.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий