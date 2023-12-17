Дана Уайт о сроках чемпионского боя Рахмонова: «Пока неясно. Ситуация прояснится в ближайшие пару недель»

Дана Уайт рассказал о вероятности чемпионского боя бойца UFC из Казахстана Шавката Рахмонова.

«Этот парень непобежденный. Но прямо сейчас я без понятия, что будет дальше. Пока неясно. Ситуация прояснится в ближайшие пару недель», – отметил Уайт.

Напомним, в бою с Томпсоном Рахмонов одержал свою шестую победу в UFC (все – досрочно). Томпсон впервые проиграл сабмишеном в UFC.

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