Чейл Соннен – Шавкату Рахмонову: «18 боев, и все выиграны досрочно. Это потрясающее достижение»

Чейл Соннен впечатлен беспроигрышной серией Шавката Рахмонова (18-0).

— 18 боев, и все, между прочим, выиграны досрочно. Это достойно обложки Sports Illustrated. Я не знаю, почему это упустили.

ЛеБрон Джеймс не выигрывал 18 матчей подряд, Тайгер Вудс тоже не побеждал на 18 турнирах кряду. Это потрясающее достижение, дружище, — заявил Соннен в эфире The MMA Hour.

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