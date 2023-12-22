В UFC включили сабмишн Рахмонова в бою с Нилом в топ-3 лучших

Сабмишн в бою Шавката Рахмонова и Джеффа Нила вошел в топ-3 лучших в UFC в 2023-м.

«В конце карда непобежденный «Номад» попал по Нилу чистым ударом правой рукой и усилил урон коленом по корпусу, но каким-то образом соперник остался в вертикальном положении.

Когда до конца боя оставалось меньше минуты, пара сражалась у сетки октагона. Рахмонов применил удушающий прием, стоя сзади, и добился досрочной победы.

«На данный момент это был самый зрелищный бой года, который поднял рейтинг обоих соперников. Рахмонов продвинулся до счета 17-0, одержав 17 побед, и в следующий раз ему предстояло встретиться с соперником из топ-5», – отметили в промоушене.

Первые два места в топе лучших удушающих заняли приемы Алексы Грассо против Валентины Шевченко (UFC 285) и Дэй’Мона Блэкшира против Хосе Джонсона (UFC on ESPN 51).

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером