Тренер Копылова и Минеева о бое Резников – Багов: «Резников в стойке лучше будет»

Известный тренер Расул Магомедалиев, чьими подопечными являются боец UFC Роман Копылов и чемпион Fight Night Владимир Минеев высказался о предстоящем поединке между казахстанцем Артемом Резниковым и россиянином Али Баговым, который должен состояться 24 декабря на турнире ACA 168:

«50 на 50. Все зависит от того, кто функционально будет лучше готов. Мне кажется, в стойке Резников чуть лучше будет, а борьба, возня – одинаково. Интересный бой будет»,

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