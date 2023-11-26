Артем Резников о бое с Баговым: «Нам уже без разницы, где подраться – на заднем дворе или в клетке!»

Казахстанский боец АСА Артем Резников в социальных сетях высказался о принципиальности боя с Али Баговым:

«Мы давно вышли за рамки спортивного противостояния. Нам уже без разницы, где подраться – на заднем двое или в клетке! Просто надо уже все вопросы решить»

Их бой назначен на 24 декабря.

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