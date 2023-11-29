Вице-президент ACA Бадаев: «В бою Багова и Резникова все сведется к тому, кто первым совершит перевод»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от предстоящего боя между Али Баговым и Артемом Резниковым.

«По Багову и Резникову очень важно, кто именно начнет бороться. Мы знаем, что Багов хорошо сокращает дистанцию, уходит и всех переводит, если начинает атаку. Но если переводят его, со спины Али не так успешен. Думаю, что и Артем не такой искусный грэпплер со спины. Поэтому все сведется к тому, кто первым совершит перевод.

Оба на это способны. Оба хорошо борются. Понимание грэпплинга лучше у Багова, ударка – у Резникова. Вольная борьба лучше у Артема. Но именно в борьбе в ММА и в опыте пятираундовых боев есть варианты. Выиграет тот, кто первым переведет. Однако, с учетом количества раундов, и вопрос с кардио будет актуальным. 50 на 50. Шансы есть у обоих», – сказал Бадаев.

Бой Резников – Багов состоится 24 декабря в четвертьфинале Гран-при ACA в легком весе.

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