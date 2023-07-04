Поединок Рахмонов – Нил номинирован на бой года в UFC
Официальный сайт UFC опубликовал список поединков, номинированных на звание «Самый зрелищный бой года».
В числе номинантов вошел и поединок казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила.
Также представители организации отметили следующие поединки:
Ислам Махачев – Александр Волкановски (UFC 284);
Джастин Гейджи – Рафаэль Физиев (UFC 286);
Келвин Гастелум – Крис Кертис (UFC 287);
Алекс Касерес – Даниэл Пинеда (UFC APEX 03).
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