Поединок Рахмонов – Нил номинирован на бой года в UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Джефф Нил Спорт Казахстана

Официальный сайт UFC опубликовал список поединков, номинированных на звание «Самый зрелищный бой года».

В числе номинантов вошел и поединок казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила.

Также представители организации отметили следующие поединки:

Ислам Махачев – Александр Волкановски (UFC 284);

Джастин Гейджи – Рафаэль Физиев (UFC 286);

Келвин Гастелум – Крис Кертис (UFC 287);

Алекс Касерес – Даниэл Пинеда (UFC APEX 03).

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