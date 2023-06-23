Джефф Нил про Рахмонова: «Я не поверил в его хайп, следовало отнестись к нему серьезнее»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Джефф Нил Спорт Казахстана

Американский боец UFC Джефф Нил рассказал, чему его научило поражение от казахстанца Шавката Рахмонова.

В марте Нил уступил Рахмонову удушающим приемом в третьем раунде на турнире UFC 285.

«Я научился, что ни к кому нельзя относиться легкомысленно. Все слишком сильно раскручивали Шавката, и я не поверил в этот хайп. Я подумал: «К черту! Он не настолько хорош. На самом деле, он полный отстой».

Мне следовало отнестись к Рахмонову серьезнее. Он не был так прост, как я думал. Он оказался серьезным чуваком. Каждый бой в UFC опасен. Я поступил очень глупо», — заявил Нил в интервью Middle Easy.

19 августа Джефф Нил проведет бой против ирландца Иана Гарри на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

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