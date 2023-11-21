Чемпион AMC Fight Nights Сулумов о бое Резников – Багов: «Вижу фаворитом Багова»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов поделился ожиданиями от предстоящего боя между казахстанским файтером Артемом Резниковым и россиянином Али Баговым, который состоится 24 декабря в четвертьфинале Гран-при ACA в легком дивизионе:

«Сколько у них раундов? Пять? Я думал, что три. Если пять раундов, то тогда расклад меняется. Так я 65/35 вижу фаворитом Багова, но если пять раундов, я даже не знаю. Наверное, 55/45 — Багов. Хотя в последнем бою он плохо подрался с Даудом. Но и Дауд, конечно, хорош. Иногда он дерется очень плохо, хотя может гораздо лучше. Ну и я не думаю, что у Резникова грэпплинг уровня Шайхаева»

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