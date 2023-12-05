Александр Шлеменко: «Когда познакомился с Резниковым, у него вообще ничего не было»
Александр Шлеменко рассказал об отношении к Артему Резникову до их совместного конфликта.
- Вы принципиально не называете Резникова по имени?
– Я его не называю потому что мне не нужно, чтобы вы сделали заголовок, и поставили его фамилию первой. Он говорит про меня в интервью только для одной цели: чтобы в заголовке упомянули мою фамилию. Потому что без этого, видимо, интервью не наберет (просмотров).
- У вас отношение к Артему какое было до конфликта? Он уже был заметной личностью, с большим числом поклонников в России и Казахстане.
– Да не был он таким (известным). Когда он к нам приехал, у него вообще ничего не было. Я с ним познакомился в 19 году. По-человечески к нему отнесся, встретили, приняли его на ура. А чем он нам отплатил... Смотрите сами, – сказал Шлеменко.
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