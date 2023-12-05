Резников обратился к Шлеменко: «Ты как баба. Стараешься меня принизить в каждом интервью»

Боец ACA Артем Резников отреагировал на заявление Александра Шлеменко, в котором он рассказал, почему не называет Резникова по имени.

«Тогда вообще не говори за меня. Ты как баба, стараешься меня принизить в каждом интервью, но не принимаешь бой. Так ведут себя только трусы» – прокомментировал конфликт Резников.

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