Резников и Исмаилов провели борцовскую схватку в Дагестане

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов и казахстанец Артем Резников провели борцовскую схватку. Соответствующее видео в соцсетях опубликовал брат и тренер Магомеда Рамазан Исмаилов.

Резников в настоящее время готовится к бою с Али Баговым в Дагестане. Поединок должен пройти 24 декабря на турнире ACA 168 в Москве.

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