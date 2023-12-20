Генри Сехудо про Рахмонова: «Он слишком скучный, ему нужно поработать»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал желание казахстанского файтера Шавката Рахмонова подраться с обладателем титула UFC в полусреднем весе:

«Он хочет победителя боя Колби — Эдвардс. Ему нужно постараться получше. Рахмонову нужно получше поработать над созданием образа. Он слишком скучный. Слишком скучно, когда ты слишком скромный. Не получится раскрутить какой-то сюжет вокруг этого»

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