Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат бывает крут, мы видели его смелость, его бензобак»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад сделал прогноз на бой казахстанца Шавката Рахмонова против Стивена Томпсона:

«Интересный бой. Бой, который я буду ждать. Если Шавкат сможет перевести его – это будет легкий путь к победе, потому что защита Вондербоя ... Вондербой прекрасный ударник с великолепным футворком, он будет пытаться резать углы, но это большой октагон, поэтому будет сложно подловить Шавката и расстреливать его. Шавкат говорил, что не опасается ударки Вондербоя и готов зарубиться с ним.

Лично мне интересно, будет ли Шавкат ставить на свой грэпплинг или нет. Для этого Шавкату сначала потребуется разобраться с футворком и позицией. Вондербой – парень, которого тяжело подловить, особенно на ногах. Шавкат, как мы видели ранее, бывает крут, мы видели его смелость, его бензобак. Но в этом бою все сведется к бойцовскому IQ, если он подключит IQ – выиграет»

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