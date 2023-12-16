Азиз Разыев о возможном бое Рахмонов – Мухаммад: «Для Шавката без разницы с кем драться»

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев ответил на вопрос о возможном бое Шавката с Белалом Мухаммадом:

«Шавкат бы не отказался от этого боя. Для него без разницы с кем драться, в любое время, в любом месте, он не отказывается от боев. ММА – это вид спорта, где нужно рисковать, при победе над Мухаммадом – это будет уже 100% титульник»

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