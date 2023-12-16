Бенеил Даруш о бое Рахмонов – Томпсон: «Стивен – сложная головоломка, но Шавкат способен ее решить»

Боец UFC Бенеил Дариуш высказался о предстоящем поединке казахстанца Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона на турнире UFC 296:

«Я думаю, что Стивен Томпсон — сложная головоломка. Но Шавкат Рахмонов способен её решить»

Поединок Рахмонов (17-0) — Томпсон (17-6-1) пройдёт 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе.

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