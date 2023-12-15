Шавкат Рахмонов: «Стивен Томпсон – хороший мужик»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов прокомментировал предстоящий бой со Стивеном Томпсоном.

– Какие-то другие задачи ставите перед собой в этом бою помимо победы?

– Никаких задач не ставлю. Самое главное – хорошо подойти и выиграть бой, больше мне ничего не надо.

– Кстати, накануне вашего поединка в Сети всплыло старое фото Стивена Томпсона с казахстанским флагом. Не хотите предложить сопернику сделать совместное фото на фоне флага нашей страны уже после боя?

– Да, конечно, почему бы и нет? Стивен хороший мужик. Мне он нравится, как человек и боец, – отметил Рахмонов.

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1 комментарий
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а можно ещё +230000 млн новостей про шавката ? надоели уже
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