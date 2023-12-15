Шавкат Рахмонов: «Приложу все усилия, чтобы одержать победу в День Независимости Казахстана»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец UFC Шавкат Рахмонов читает важным, что бой со Стивеном Томпсоном состоится в День Независимости Казахстана.

- Во всем Казахстане ждут этот бой, как ждут и победы в День Независимости. Для этого и мы, журналисты, приехали сюда. Насколько важна для тебя поддержка твоего народа и что ты чувствуешь?

– Да, в первую очередь поздравляю народ Казахстана с наступающим Днем Независимости. Для нас это очень важный день, поэтому, даст бог, одержу победу. Приложу для этого все усилия, – сказал Шавкат.

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