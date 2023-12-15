Рахмонов о критике Ковингтона фанатами из Казахстана: «Я благодарен им за это»

Шавкат Рахмонов прокомментировал критику, которой в социальных сетях его соотечественники подвергли двукратного претендента на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона. Ранее Ковингтон назвал представителя Казахстана «дерьмовой крысой».

«Наши фанаты из Казахстана всегда выражают большую поддержку. Они выражают ее не только мне, но и другим бойцам. Что я ещё могу добавить? Я благодарен за это», — сказал Рахмонов.

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