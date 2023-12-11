Жанибеку Алимханулы подарили электроавтомобиль

Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) посетил вечер бокса в Алматы и получил в подарок автомобиль.

В Казахстан 30-летний боксер приехал, чтобы поддержать своего соотечественника Жанкоша Турарова (28-0, 20 КО). Алимханулы был тепло встречен фанатами на мероприятии, а затем получил дорогостоящий подарок.

Известно, что чемпион WBO и IBF не стал принимать подарок и отдал его своему менеджеру.

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