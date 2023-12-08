Американский боксер-средневес Маркис Тейлор хочет подраться с Алимханулы и Нурсултановым

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

Американский боксер-средневес Маркис Тейлор (15-1-2, 1 КО) в 2024-м году хочет подраться с двумя боксерами из Казахстана.

«Хит-лист на 2024 год: Элайджа Гарсия, Карлос Адамес, Жанибек Алимханулы, Шейн Мозли-младший, Мейирим Нурсултанов. Заберите этих ребят из федеральной программы защиты свидетелей! Дайте мне мой шанс! Я готов похитить больше нулей! Кто хочет прикурить?» – написал Тейлор в твиттер.

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