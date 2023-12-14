Шавкат Рахмонов о возможном бое с Махачевым: «Посмотрим, не хочу торопиться»

Боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о возможности провести бой с чемпионом лиги в легком весе Исламом Махачевым:

«Ислам может выступить в полусреднем весе, если UFC будет заинтересован в этом. Но самое главное, чтобы он потом защищал свой пояс в этом дивизионе. Можем ли мы подраться с Махачевым в случае его перехода в полусредний вес? Посмотрим, не хочу торопиться. Может встретимся, а может быть нет. Время покажет»

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером