Шавкат Рахмонов о бое с Чимаевым: «Он дерется в среднем весе, но время покажет»
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов оценил вероятность проведения поединка с Хамзатом Чимаевым:
«Конечно, сейчас он в среднем дивизионе дерется, но посмотрим, время покажет. Не исключено, может быть мы встретимся»
«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом
Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса