Рахмонов про бой с Томпсоном: «Хотя ему 40 лет, я все еще считаю его спортсменом высокого уровня»

Полусредневес UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов о бое против Стивена Томпсона:

«Изначально я должен был подраться с Келвином Гастелумом, но он снялся с боя из-за травмы. Затем я услышал, что Стивен Томпсон согласен сразиться со мной. Я был этому рад, потому что для меня сложно заполучать поединки. Хоть даже он и старше — ему 40 лет, я все еще считаю его спортсменом высокого уровня. Его не так просто выбить из топ-5 или топ-10. Поэтому я просто был рад, что кто-то принял бой со мной. Многие люди отказываются со мной драться. Поэтому, когда Келвин Гастелум согласился, я очень обрадовался. Но он травмировался. В спорте такое случается. Я отнесся к этому с пониманием и просто терпеливо ждал следующего оппонента»

Бой состоится 16 декабря

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Бои Рахмонова, Резникова и многое другое. Все самое интересное из мира единоборств в декабре

Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»