Гаджимурат Хирамагомедов о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат отправит Томпсона на пенсию»

Российский боец MMA Гаджимурад Хирамагомедов поделился своим мнением о бое Шавката Хирамагомедова против Стивена Томпсона:

«Томпсон уже возрастной. Ему на пенсию пора. И его туда отправит как раз Шавкат. Думаю, что бой завершится досрочно. Буду болеть за Шавката! Он же ближе нам, чем Томпсон. Я помню, когда дрался в Астане, весь зал болел против меня и «за» Кичигина. Я тогда в шутку сказал: «ребята, я же тоже свой. У меня в Казахстане друзей много»

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