Боец UFC Пол Крейг о поединке Рахмонов – Томпсон: «Я бы хотел, чтобы «Вандербой» победил»

Шотландский боец среднего веса UFC Пол Крейг поделился своими ожиданиями от предстоящего 16 декабря поединка Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон.

— Это странный бой. Стивен Томпсон в последнее время не мог получить поединок из-за бардака с весом у соперника. Рахмонов — просто зверь в плане борьбы и способностей кардио. Я бы хотел, чтобы «Вандербой» победил — мне он нравится как человек. Очень дружелюбный парень, икона UFC. Но Рахмонов — это абсолютный монстр, — сказал в разговоре с журналистом Джеймсом Линчем Крейг.

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