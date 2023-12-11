Кори Сэндхаген о бое Рахмонов – Томпсон: «Я поставлю на победу «Вандербоя»

Четвертый номер легчайшего веса UFC американец Кори Сэндхаген поделился прогнозом на предстоящий бой между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.

— Не думаю, что это будет тот разнос, которого ожидают люди. Мне кажется, «Вандербой» гораздо лучше, чем многие считают. Их стили очень разные, так что я поставлю на победу «Вандербоя», — отметил Сэндхаген в беседе с журналистом Джеймсом Линчем.

Бой Рахмонов – Томпсон пройдет в Лас-Вегасе (США) 16 декабря.

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