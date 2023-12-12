Батыр Джукембаев о бое с Мимуном: «Стили делают бои»

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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (21-1, 16 КО) поделился своим настроем на предстоящий поединок с экс-чемпионом мира IBO в первом полусреднем весе французом Мохамедом Мимуном (23-5, 4 КО).

Бой пройдет в качестве главного события вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США). Подготовку к нему Джукембаев вел в одном зале с лидером рейтинга P4P Теренсом Кроуфордом.

 — Мимун — отличный боксер с большим опытом. Стили делают бои. Я надеюсь, что Мимун находится в своей лучшей форме, и мы сможем устроить отличный поединок для болельщиков. Сейчас я тренируюсь в Лас-Вегасе, этот лагерь мы провели с Брайаном «БоМаком» Макинтайром. Бывает сложно находить жизненный баланс, но бокс — это моя жизнь, и порой приходится пойти на жертвы. Чтобы поддерживать некоторый баланс в жизни, большую часть времени между боями я провожу с семьей в Казахстане, а иногда занимаюсь верховой ездой в горах, что очень популярно в нашей стране. Фанаты бокса в Плант-Сити могут ожидать фейерверков каждый раз, когда я выхожу на ринг, но на этот раз они увидят что-то немного другое»

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