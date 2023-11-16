Батыр Джукембаев о тренировках с Теренсом Кроуфордом: «Мы упорно работаем»

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (21-1, 16 КО) поделился своими впечатлениями от подготовки к следующему бою, который пройдет 13 декабря в Плант-Сити (штат Флорида, США).

В рамках шоу от ProBox TV Батыр сразится с французом Мохамедом Мимуном (23-5, 4 КО). К поединку Джукембаев готовится в одном зале с бывшим «абсолютом» полусреднего веса Теренсом Кроуфордом под руководством наставника Брайана «БоМака» Макинтайра.

«Все проходит отлично, мы усердно тренируемся. Я чувствую себя прекрасно. У нас очень крепкая команда. Думаю, все знают, кто такие Брайан Макинтайр и Теренс Кроуфорд. Я очень рад быть здесь и тренироваться вместе с ними. Мы упорно работаем. К бою мы будем готовы.

Я видел пару боев Мохамеда Мимуна. Он хороший боец, и это будет замечательный опыт. Он дрался с Виктором Постолом, который был чемпионом мира. ИншаАллах, это будет хороший бой. Мы будем готовы. Моя цель — завоевать титул чемпиона мира. Я верю, что стану чемпионом»

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