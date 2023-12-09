Шавкат Рахмонов: «Конина дает мне жизненные силы»

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов рассказал, почему лошадь имеет большое значение в казахской культуре.

– Мы любим и ценим лошадей, как в древние времена. Казахи были кочевниками и тесно были связаны с лошадьми. Приходилось много передвигаться с севера на юг, когда наступала зима, и обратно. Поэтому для нас это так важно до сих пор.

- Я видел видео, где вы и несколько друзей ели конину... Я никогда ее не ел, но один из моих знакомых попробовал и сказал, что это было лучшее мясо в жизни. Объясните для нас, тех, кто никогда не пробовал конину, что в ней такого необычного?

– Для меня конина – лучшее мясо в мире, потому что оно самое вкусное и в нем больше всего витаминов. Оно дает мне жизненные силы, – заявил Рахмонов.

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