Стивен Томпсон про ударку Шавката Рахмонова: «Он очень расчетливый»

Американский боец Стивен Томпсон (17-6-1) поделился мнением об ударке казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) перед боем с ним:

Думаю, он очень хорош в этом. Он атакует преимущественно слева. Он бьет ногами с разворота, любит, когда есть пространство. Но он не сумасшедший: он не бежит на тебя, как Висенте Луке. Думаю, он будет пытаться съесть мое пространство, но очень осторожно. Он будет искать свои возможности. Он не тот боец, который выбрасывает большое количество ударов — как Нэйт Диас. Он выбирает удар, он очень расчетливый. Он ждет, когда ты замахнешься и промахнешься, и пытается извлечь из этого выгоду. Он хорошо действует в клинче — особенно у сетки. Лучшее в нем — это не ударка и не грэпплинг, а возможность собрать всё это воедино»

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