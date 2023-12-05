Экс-боец UFC Жумагулов о критиках: «Диванных экспертов много. В лицо мне ничего не могут сказать»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Жалгас Жумагулов рассказал о своем отношении к хейтерам.

— Что скажете о своей карьере в UFC? У вас было много хейтеров, которые высказывали разные мнение по поводу ваших результатов.

— Пусть сперва дойдут до такого уровня, чтобы говорить о чем-то. Диванных экспертов много, которые ничего в жизни не добились. Сидят и критикуют, хотя в лицо мне это они не могут сказать, – отметил Жумагулов.

На счету Жумагулова 14 побед и девять поражений в ММА, в UFC — 1-6. Жалгас стал единственным бойцом в истории UFC, который три раза подряд проиграл раздельным решением судей.

В июле 2023 года казахстанца исключили из ростера UFC.

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